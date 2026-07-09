Больше половины жителей города считают, что сбережения лучше хранить в национальной валюте. В опросе экспертов сервиса по поиску работы SuperJob доллар выбрали 37%, евро и юань — 22% и 21%

Больше половины жителей города считают, что сбережения лучше хранить в национальной валюте. В опросе экспертов сервиса по поиску работы SuperJob доллар выбрали 37%, евро и юань — 22% и 21% соответственно. Мужчины чаще женщин советуют копить в иностранной валюте. Молодёжь до 35 лет больше доверяет доллару и евро, а респонденты 45+ выступают за рубли. В