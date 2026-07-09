Кадровый центр «Работа России» Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры» развивает цифровые сервисы для работодателей. Ключевым инструментом для подбора персонала стала

Кадровый центр «Работа России» Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры» развивает цифровые сервисы для работодателей. Ключевым инструментом для подбора персонала стала федеральная государственная информационная платформа «Работа в России». Именно её используют свыше 2 тысяч региональных компаний для поиска сотрудников. Пользование ресурсом бесплатно. Организации могут размещать неограниченное количество вакансий, просматривать анкеты кандидатов, с помощью удобных фильтров