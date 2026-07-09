Кадровый центр «Работа России» Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры» развивает цифровые сервисы для работодателей. Ключевым инструментом для подбора персонала стала
<a href="https://33live.ru/novosti/09-07-2026-bolee-2-tysyach-vladimirskix-rabotodatelej-ishhut-sotrudnikov-na-portale-rabota-v-rossii.html" target="_blank">Более 2 тысяч владимирских работодателей ищут сотрудников на портале «Работа в России»</a> - Кадровый центр «Работа России» Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры» развивает цифровые сервисы для работодателей. Ключевым инструментом для подбора персонала стала
[url=https://33live.ru/novosti/09-07-2026-bolee-2-tysyach-vladimirskix-rabotodatelej-ishhut-sotrudnikov-na-portale-rabota-v-rossii.html]Более 2 тысяч владимирских работодателей ищут сотрудников на портале «Работа в России»[/url] - Кадровый центр «Работа России» Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры» развивает цифровые сервисы для работодателей. Ключевым инструментом для подбора персонала стала