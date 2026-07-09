Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталВице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с топливообеспечением, уделив особое внимание Иркутской области, Забайкалью и югу России, где начинается уборочная кампания, пишет . Он поручил ежедневно контролировать запасы топлива и координировать его поставки, чтобы не допустить перебоев.Ставропольский крайВерховный суд РФ пересматривает дело о компенсации ущерба после того, как парашютист во время фестиваля в Ставропольском крае приземлился на автомобиль зрителя, пишет . Машина получила повреждения почти на 410 тыс. рублей, а общая сумма требований превысила 877 тыс. рублей.Республика УдмуртияВласти Удмуртии, ИЭМЗ «Купол» и группа компаний «Фармасинтез» договорились о запуске совместного производства диализных растворов. Проект предусматривает полный переход на российские технологии и выпуск более 1 млн пакетов продукции ежегодно, пишет . Растворы предназначены для пациентов с почечной недостаточностью и используются для проведения перитонеального диализа на дому.Ростовская областьСпециалисты напомнили, что недозрелые картофель, томаты и баклажаны могут содержать природные алкалоиды, способные вызвать отравление, пишет . Особую опасность представляет позеленевший картофель, а ярко-зеленые томаты не рекомендуется употреблять в свежем виде.Республика ТатарстанВерховный суд Татарстана повторно рассматривает дело экс-судьи Ирека Набиева. Генпрокуратура уточнила обвинение, добавив статус госслужащего, сообщает . Набиева подозревают в получении взятки свыше 17 млн руб., похищении предпринимателя и отмывании 76 млн руб. Максимальный срок — 15 лет, при признании вины — до 10.Волгоградская областьВолгоградский «Ротор» начнёт чемпионат в гостях против «Нижнего Новгорода».Календарь нового сезона в Первой лиге утверждён окончательно. Он стартует 11 июля и завершится 29 мая, пишет . «Ротор» в первом туре сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода», куда недавно перешёл яркий молодой защитник «Ротора» Глеб Шильников. Этот матч состоится 12 июля в 16:30.Нижегородская областьНижегородский лагерь досрочно закрыли из-за ЧП с детьми, сообщает . ЗУголовное дело завели после сообщений об ухудшении самочувствия детей в лагере Перевозского округа, где проходили эко-сборы. Уточняется, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Свердловская областьПреподаватель техникума в Екатеринбурге пойдёт под суд за взятки, сообщает . С января по июнь 2024 года он систематически принимал денежные средства от учащихся. Вознаграждение полагалось за помощь в подготовке выпускных квалификационных работ, а также за гарантированный допуск к экзаменационной сессии.Оренбургская областьСпустя 23 года в Оренбургской области пройдет суд над обвиняемым в убийстве гражданки Китая. Как пишет , перед судом предстанет 42-летний местный житель. По версии следствия, в 2003 года мужчина, зная, что мужчина и женщина занимаются коммерческой деятельностью и могут хранить дома деньги, проник в их дом. В тот момент женщина находилась одна. Нападавший потребовал передать ему деньги и имущество, а затем изнасиловал и убил ее.Тюменская областьТюменца оштрафовали за избиение соседского мальчика. Как сообщает , инцидент произошел в июне. Два мальчика гуляли по улице в частном секторе и начали рвать ягоды с куста малины рядом с домом пенсионеров. Пожилой мужчина схватил ударил одного из мальчиков деревянным штакетником. Мужчину признали виновным в административном правонарушении и назначили штраф в 5000 рублей.Омская областьНа Левобережье Омска построят солнечную электростанцию. Как пишет , проект получил одобрение экспертов. Его стоимость на данный момент составляет около 2 миллиардов рублей.КарелияВ Петрозаводске 15-летняя школьница предстанет перед судом за то, что вместе с подругами избила шестерых человек. Как пишет , инцидент произошел вечером 22 февраля. Фигурантка вместе с двумя подругами, не достигшими возраста уголовной ответственности, набросилась на случайного подростка, затем - на мужчину, который попытался их остановить. Следом пострадали ещё двое несовершеннолетних прохожих. Когда очевидцы попытались удержать девушек до прибытия полиции, те напали и на них.Приморский крайУ берегов Русского острова в Приморье акула преследовала рыбаков с огромным тунцом на буксире, пишет Хищница кружила рядом, привлеченная запахом крови, но лодку не атаковала. Инцидент произошел у пляжа бухты Парис, недалеко от Океанариума, вызвав тревогу у очевидцев.БашкирияАэропорт Уфы реконструируют в 2028–2030 годах: расширят перрон для приема широкофюзеляжных лайнеров, построят площадку для противообледенительной обработки, очистные сооружения и подстанции, пишет Проект уже согласован с Главгосэкспертизой в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».Краснодарский край8 июля 2026 года украинский БПЛА атаковал компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» в Краснодарском крае. Как пишет , объект поврежден, пострадавших нет. Подача газа не прекращалась благодаря резервным схемам. Ремонт займет от нескольких дней до недели.Хабаровский крайНовый автовокзал на 400 мест построят в Благовещенске рядом с железнодорожным вокзалом в составе единого ТПУ, пишет. Инвестор — депутат Фёдор Сидоров. Пропускная способность — 10 постов отправления и 4 прибытия. Также реконструируют дороги, благоустроят площадь и установят памятник.НовосибирскВ Новосибирске суд арестовал мужчину, который напал на сотрудниц скорой помощи и больницы. По данным следствия, вечером 20 июня обвиняемый, находясь в машине скорой, ударил женщину-врача по лицу и сломал ей кости носа. В тот же день в 34-й городской больнице он пнул медсестру в туловище, причинив ей сильную боль, пишет . Мужчину задержали 3 июля и обвинили в хулиганстве с применением насилия.Челябинская областьВ Магнитогорске будут судить местного жителя за оставление в опасности брата-инвалида и мошенничество при получении выплат. Он несколько месяцев скрывал смерть родственника, чтобы получать его пенсию. Об этом сообщает .ХМАОВ Пуровском районе пресекли крупное мошенничество при реконструкции детских и спортивных площадок. Индивидуальный предприниматель похитил из бюджета более четырех миллионов рублей, заменив качественные материалы дешёвыми аналогами, пишет .Красноярский крайВ Красноярске построят временное общежитие для метростроевцев, сообщает . Генподрядчик по метро «Моспроект-3» объявил тендер на возведение модульного двухэтажного общежития в районе Высотной. Начальная цена лота — 102 млн рублей. В здании должно быть не менее 50 комнат по 14 метров, каждая рассчитана на 6 человек.Белгородская областьВторой день подряд БПЛА атакуют автобусы под Белгородом, пишет . В оперштабе сообщили, что в Таврово в Белгородском районе 7 июля беспилотник взорвался рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два человека. Женщину везут в больницу, мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.Пермский крайБывшего пермского общественника обвиняют в краже денег у бойцов на СВО, сообщает . В Свердловском районном суде продлили срок содержания в СИЗО активисту фонда «Добровольцы Донбасса» Василию Червяку. Как считает следствие, Червяк и его подельники подыскивали жителей Перми и Пермского района, ведущих асоциальный образ жизни. Они решали вопрос о подписании контракта и отправке этих граждан в зону СВО, а причитающиеся им деньги забирали себе..Санкт-Петербург (Росбалт)Власти Петербурга решили восстановить сгоревший Дом Ропса, сообщает Деревянный памятник архитектуры начала ХХ века на днях сгорел по вине пьяного курильщика. В пресс-службе администрации Петербурга рассказали, что профильным комитетам поручено оперативно скорректировать проектную документацию для восстановления исторического объекта в Петроградском районе.