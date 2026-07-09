Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Прокуратура Кольчугинского района начала расследование после ДТП с участием несовершеннолетних. Выяснилось, что в 2024 году местный житель купил мощный электросамокат, требующий наличия прав, но позволил кататься на нем своему 15-летнему сыну.9 мая подросток передал опасный транспорт 13-летнему другу, который взял в пассажиры еще одного сверстника. Из-за высокой скорости и отсутствия навыков управления водитель не справился с дорожной ситуацией, что привело к падению. Оба школьника получили тяжелые травмы головы и были доставлены в детскую областную больницу.В отношении владельца техники возбуждено дело за вовлечение подростков в опасные действия. Расследование находится под контролем прокуратуры.