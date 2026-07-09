Владимирская область отметила День семьи, любви и верности массовыми свадьбами.

8 июля стало самым популярным днем для регистрации брака во Владимирской области. По сложившейся традиции, основной центр притяжения для молодоженов — город Муром, родина Петра и Февронии. В этом году именно там решили официально создать семьи 20 пар. Примечательно, что среди них не только местные жители, но и гости из множества других регионов России, включая Нижегородскую, Тульскую, Калужскую, Белгородскую, Воронежскую, Рязанскую и Тамбовскую области.Активно отмечали праздник и в других частях региона. Во Владимире в этот праздничный понедельник узами брака себя связали 16 влюбленных пар. Еще 8 торжественных церемоний прошли в ЗАГСе города Суздаля.День семьи, любви и верности для всех новобрачных стал не просто памятной датой, но и символичным стартом долгой и счастливой супружеской жизни под покровительством святых Петра и Февронии.