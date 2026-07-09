Всю эту неделю защитников страны и их близких ждут в государственных музеях Владимирской области. Бесплатно посетить экспозиции и выставки можно в Центре пропаганды изобразительного

Всю эту неделю защитников страны и их близких ждут в государственных музеях Владимирской области. Бесплатно посетить экспозиции и выставки можно в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире, в Гороховецком историко-архитектурном музее, Муромском историко-художественном музее и Мстёрском художественном музее. В Центре пропаганды изобразительного искусства по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, 24. В Гороховецком историко-архитектурном музее