Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева состоится с 10 по 19 июля. Он станет крупнейшим в стране праздником классической музыки под открытым небом. В преддверии открытия фестиваля, 10 и 11 июля,

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева состоится с 10 по 19 июля. Он станет крупнейшим в стране праздником классической музыки под открытым небом. В преддверии открытия фестиваля, 10 и 11 июля, будет представлена опера Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого в постановке Астраханского театра оперы и балета. В главных партиях – звезды российской