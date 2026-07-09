Ветераны специальной военной операции из Владимирской области продемонстрировали выдающиеся результаты на благотворительном физкультурном фестивале «Объединяя поколения», который

Ветераны специальной военной операции из Владимирской области продемонстрировали выдающиеся результаты на благотворительном физкультурном фестивале «Объединяя поколения», который прошел в Подмосковье. Команда региона завоевала множество медалей, показав отличную физическую форму и несгибаемый дух. Об этом поделились в облправительстве. Масштабное мероприятие собрало более 100 участников, включая ветеранов боевых действий, ветеранов СВО и спортсменов-колясочников из разных регионов. Фестиваль