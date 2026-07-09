В Московской области до 11 июля проходит Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. В борьбе за награды участвуют 360

В Московской области до 11 июля проходит Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. В борьбе за награды участвуют 360 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Мария Васильева из Мурома стала серебряным призёром этапа Кубка России. В квалификации олимпийского упражнения ВП-60 она показала результат, превышающий норматив