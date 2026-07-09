Во Владимире на два дня изменятся маршруты троллейбуса №10 и автобуса №28.

Из-за ограничения проезда у дома №1 по улице Усти-на-Лабе с 20:00 10 июля до 20:00 12 июля изменится путь троллейбуса №10 и автобуса №28.От Усти-на-Лабе до площади Фрунзе они проедут по улицам Мира и Большой Нижегородской, останавливаясь у «Плавательного бассейна», «Князь-Владимирского кладбища» и «Площади Фрунзе».Администрация просит водителей заранее планировать маршрут и строго следовать правилам дорожного движения.