- Мама, улыбайся! Сейчас отсюда вылетит птичка!
- Сынок! Пришло время сказать тебе всю правду. Птички в фотоаппарате нет. Бабы Яги тоже нет. Бабайки не существует. Дедом Морозом каждый год одевался твой дядя. Твой папа не в экспедиции, а в тюрьме. Волчок никогда не укусит тебя за бочок, а в холодильнике не живут гномики. Аист не приносит детей, в магазине их тоже не продают, а в капусте можно найти только гусениц. Группа "Шпильки" поет под фонограмму, твой дедушка - гей, с соседом мы не боролись, а занимались сексом, а Владимир Путин никогда не останется на третий срок! Теперь, сынок, ты всё знаешь...
- Зашибись тридцатилетие отпраздновал...
еще анекдот!