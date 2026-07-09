Во Владимире наградили самые крепкие семьи региона.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил почетные награды выдающимся династиям в Доме дружбы.Высшего государственного титула «Мать-героиня» удостоилась жительница Александрова Валентина Мереуца, воспитывающая вместе с мужем Виктором 12 детей. Супругам Юлии и Алексею Сытовым из Меленковского района вручили медаль ордена «Родительская слава» за воспитание 7 детей, один из которых является приемным. Еще два десятка преданных друг другу союзов получили заслуженные знаки отличия «За любовь и верность».Тем временем на Пушкинском бульваре чествовали опытные супружеские пары со стажем и провели торжественную регистрацию брака для 25 новых семей.«От всей души поздравляю семьи Владимирской области с праздником! Пусть любовь освещает каждый ваш день и придает сил. Пусть домашний очаг дарит уют и тепло. Мира вам, здоровья и благополучия, дорогие земляки», - поздравил Александр Авдеев.