В Суздальском межрайонном следственном отделе завершено расследование уголовного дела, заведенного на 37-летнего жителя Подмосковья. Фигурант угнал автомобиль BMW, который ранее принадлежал

В Суздальском межрайонном следственном отделе завершено расследование уголовного дела, заведенного на 37-летнего жителя Подмосковья. Фигурант угнал автомобиль BMW, который ранее принадлежал ему и был продан ломбардом. Об этом сообщили в региональном СК. Как выяснило следствие, 37-летний житель Московской области столкнулся с финансовыми трудностями в ноябре 2025 года. Чтобы получить 700 тысяч рублей, он заложил свой