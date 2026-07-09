Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.

Прокуратура Судогодского района передала в суд материалы дела против жителя поселка Андреево. Мужчину обвиняют в мошенничестве: он оформил микрозайм на имя своего знакомого.История началась с того, что приятель попросил фигуранта помочь с регистрацией на портале «Госуслуги» и прислал ему фото своего паспорта. Злоумышленник, столкнувшись с нехваткой денег, воспользовался полученными данными и подал заявку на кредит в микрофинансовую организацию, указав в анкете собственный банковский счет. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.Суд уже наложил арест на мобильный телефон обвиняемого как на орудие преступления. Ранее мужчина уже не раз привлекался к ответственности за подобные махинации. Теперь ему вновь предстоит понести наказание за незаконные финансовые операции.