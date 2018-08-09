Защита осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова просит уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина помочь его переводу из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму.

Защита осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова просит уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина помочь его переводу из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму, передает "Интерфакс".По словам руководителя правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, рассматривается вариант клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки в Симферополе, так как он оснащен всем необходимым. Чиков добавил, что в Симферополе есть врач, имеющий доступ к истории болезни Сенцова.Как сообщалось, 25 июля ЕСПЧ призвал режиссера прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.По словам Чикова, ЕСПЧ "постановил, что Сенцова следует перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту проживания его семьи".Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году, был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ 14 мая 2018 года. Сестра режиссера Наталья Каплан заявила накануне о серьезном ухудшении состоянии здоровья ее брата.