Названа причина смерти актрисы Тамары Дегтяревой. Старейшая артистка Московского театра Современник долгие годы боролась с очень коварным заболеванием.

Названа причина смерти актрисы Тамары Дегтяревой. Старейшая артистка Московского театра "Современник" долгие годы боролась с очень коварным заболеванием.Как рассказали в театре, Дегтярева умерла от остановки сердца. У 74-летней актрисы был диабет, на фоне которого развились проблемы с сосудами, а в последствии ослабло и сердце, передает РИА .В "Современнике" еще не определились с местом и датой проведения гражданской панихиды. Театр обещал уведомить, как только будут согласованы все детали похорон Дегтерявой. Как пояснил пресс-секретарь "Современника", артистка хотела, чтобы ее кремировали. Однако сейчас решение о погребении будут принимать родственники.О том, что Тамара Дегтярева долгие годы страдала от коварной болезни рассказал и актер Николай Иванов. "Я знаю, что у нее была трагическая история, у нее не было ноги. Мы с ней встречались и перезванивались", – рассказал в беседе с РЕН ТВ артист. "Она человеком была замечательным, очаровательным человеком. Очень хорошая актриса", – отметил Иванов.Как писали Dni.Ru,Тамара Дегтярева скончалась 9 августа. О смерти актрисы сообщили на официальной странице театрав соцсети. "Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", – говорилось в сообщении.Дегтярева работала в "Современнике" с 1970 года. Также она преподавала актерское мастерство во ВГИКе. На ее счету более ролей в 30 кино, самые знаменитые из них "Вечный зов" и "Эшелон". В ноябре 2012 года Дегтярева перенесла операцию по ампутации ноги. Однако это не помешало актрисе продолжить работу на сцене. Последней работой Тамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась на сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.