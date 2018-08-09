Белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила, что отмена ее выступления в Одессе связана с ошибочным внесением ее имени в базу данных украинского сайта Миротворец.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила, что отмена ее выступления в Одессе связана с ошибочным внесением ее имени в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом лауреат Нобелевской премии сообщила РИА Новости."Это звонили устроителям, что я в "Миротворце" и меня туда включили", — рассказала Алексиевич.Внесение в базу "Миротворца" Алексиевич назвала глупостью и пояснила, что через час ее имени в базе сайта уже не было. Но к тому моменту потенциальным посетителям уже сообщили об отмене лекции.Лекция Алексиевич должна была состояться 8 августа, но писательница заявила, что мероприятие отменяется из-за угроз, поступающих в адрес как ее самой, так и организаторов