Принятое телескопами излучение было испущено, когда возраст Вселенной составлял всего 7% от нынешнего. Учёные ранее считали, что подобные объекты ещё не существовали в столь древние времена.

Астрономы обнаружили рекордно далёкую радиогалактику. Принятое телескопами излучение было испущено, когда возраст Вселенной составлял всего 7% от нынешнего. Учёные ранее считали, что подобные объекты ещё не существовали в столь древние времена.Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society командой во главе с Аайюшем Саксеной (Aayush Saxena).Напомним, что радиогалактика – это галактика, которая является мощным источником радиоизлучения. В центре такого объекта находится сверхмассивная чёрная дыра, окружённая диском падающего на неё вещества. Эта раскалённая материя и испускает радиоволны.Такой же процесс наблюдается практически в любой звёздной системе, но радиогалактики выделяются особой мощью. В радиодиапазоне они ярче обычных галактик на несколько порядков. По этому параметру радиогалактики уступают только квазарам, которые ещё ярче.Неизвестный объект, получивший обозначение J1530+1049, был обнаружен с помощью радиотелескопа GMRT в Индии. Учёные не нашли ему никакого соответствия в общедоступных оптических и инфракрасных каталогах. Тогда они выполнили наблюдения на телескопе Gemini North на Гавайях, работающем в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне. Спектрограф зафиксировал в излучении таинственного объекта только одну спектральную линию. Специалисты опознали линию "Лайман альфа", которая излучается водородом в ультрафиолетовом диапазоне.Ультрафиолетовая линия "переехала" в гораздо более длинноволновый диапазон благодаря огромному красному смещению. Подсчёт показал, что оно равно 5,72. Это означает, что объект удалён от нас на 12 миллиардов световых лет (для сравнения: с момента Большого взрыва прошло 13,7 миллиарда лет).Оценка расстояния позволила определить радиосветимость J1530+1049. Она оказалась равной примерно 1029 ватт в герце на частоте 150 мегагерцев.Дальнейшие наблюдения с помощью радиотелескопа VLA помогли определить видимый размер объекта, с помощью которого с учётом дистанции были вычислены истинные габариты радиогалактики. Выяснилось, что физический размер объекта составляет около 11400 световых лет.По всем параметрам "находка" оказалась рекордно далёкой радиогалактикой. Она наблюдается в эпоху, когда едва зажглись первые звёзды. Это изрядно удивило астрономов, ведь галактика и её сверхмассивная чёрная дыра предварительно должны были набрать массу.Исходя из общепринятых моделей, авторы оценили верхний предел массы звёзд в системе. Он оказался равен примерно 30 миллиардам солнц."Удивительно, как подобные галактики могли набрать свою массу за столь короткий промежуток времени", – признаётся Саксена.К слову, это не первое свидетельство того, что большим объектам требуется для своего формирования меньше времени, чем предусматривают существующие модели. "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о древнейшем во Вселенной квазаре, столкновении ранних галактик и наличии в "доисторических" звёздных системах отгоревших светил. Видимо, под напором этих данных астрофизикам придётся пересмотреть теории образования галактик.