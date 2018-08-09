Самолет Lockheed C-5 Galaxy ВВС США, на протяжении 15 лет считавшийся самым грузоподъемным воздушным судном в мире, совершил аварийную посадку на базе в Сан-Антонио. У транспортника, чья максимальная взлетная масса составляет 380 тонн, не вышла передняя стойка шасси, так что он прочертил носом по взлетно-посадочной полосе.

Самолет Lockheed C-5 Galaxy ВВС США, на протяжении 15 лет считавшийся самым грузоподъемным воздушным судном в мире, совершил аварийную посадку на базе в Сан-Антонио (штат Техас). У транспортника, чья максимальная взлетная масса составляет 380 тонн, не вышла передняя стойка шасси, так что он прочертил носом по взлетно-посадочной полосе. Инцидент, обошедшийся без пострадавших, сняли на видео.Издание The Drive отмечает, что кадры могли быть сделаны как на днях, так и 15 марта, когда был зарегистрирован последний аналогичный инцидент с C-5 Galaxy. Проблемы с шасси у этого самолета носят хронический характер — так, в 2017 году два транспортника приземлились на нос на авиабазе Рота в Испании. Проведенное расследование показало, что причиной проблем является узел шарового винта передней складной стойки.На кадрах видно, как экипаж умело сажает самолет — без снопа искр и виляний по полосе. Сумма нанесенного транспортному средству ущерба не называется.В начале августа Lockheed Martin сообщила о завершении программы по модернизации C-5 Galaxy — ВВС был передан последний, 52-й самолет. Предполагается, что Super Galaxy — а именно такое наименование получили машины — прослужат вплоть до 2040 года.Совершивший первый полет в 1968 году C-5 Galaxy в плоть до середины 1982 года считался крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, но уступил это звание Ан-124. Способен брать на борт 270 солдат и около 118 тонн груза.