Стали известны подробности лечения онкобольного дизайнера Валентина Юдашкина. Все тайны до своей госпитализации выдал Иосиф Кобзон.

Стали известны подробности лечения онкобольного дизайнера Валентина Юдашкина. Все тайны до своей госпитализации выдал Иосиф Кобзон.В интервью "Собеседнику" певец сообщил, что Юдашкин сам виноват в сложившейся ситуации. Он слишком поздно обратился к медикам."Вот, например, меня спрашивал выдающийся хирург Давыдов: "Вот как Валентин Юдашкин мог пропустить такой распространенный вид метастазов?" А он не наблюдался", – заявил Кобзон.По словам артиста, дизайнер хоть и выглядит вполне нормально, на самом деле болезнь сильно ударила по нему. "Да, внешне у него все отлично, прекрасная шевелюра, он нормально со всеми общается, а на самом деле болеет. Если бы Валентин и его жена Машенька пораньше обратились, вот, например, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого. А нам же все время некогда", – отметил певец.Медики лишь чудом отвоевали у рака Юдашкина. "Слава Богу, доктору удалось спасти Валю Юдашкина, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – раскрыл детали болезни дизайнера артист, добавив, что по его рекомендации российские медики лечили Буйнова, Розенбаума, туда же после Америки привезли Крутого.Отметим, что сам Валентин Юдашкин о здоровье не говорит. И тем более дизайнер не комментирует слухи об онкологии. Однако в последнее время, он все реже появляется на публике. А по фотографиям, которые в соцсети выкладывает жена модельера, можно с уверенностью сказать, что Юдашкин очень сильно похудел.