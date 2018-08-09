Свою победу Абуязид Манцигов посвятил родителям, тренерам, болельщикам и родной Федерации спортивной борьбы

Свою победу Абуязид Манцигов посвятил родителям, тренерам, болельщикам и родной Федерации спортивной борьбыБорец из Владимира Абуязид Манцигов выиграл золотую медаль чемпионата России, который в эти дни проходит в подмосковном Одинцово.25-летний спортсмен вышел на ковер после длительного перерыва, связанного с опасными травмами и операциями. К тому же в четвертьфинале он повредил руку. Но, несмотря на это, в самом дебюте финальной встречи с Аскером Оршокдуговым он набрал 8 безответных баллов и вновь стал лучшим в России.«Еще один представитель города Владимира - Роман Иванов - стал на чемпионате России-2018 бронзовым призером в весовой категории до 63 кг», - отметили в администрации Владимира.