Бывшая участница группы Блестящие Ксения Новикова недавно
пережила расставание. Ее муж Алексей Сорокин не смог найти общего языка с ее детьми
от первого брака.
Бывшая участница группы "Блестящие" Ксения Новикова недавно
пережила расставание. Ее муж Алексей Сорокин не смог найти общего языка с ее детьми
от первого брака.
Ксения признается, что ее второй супруг поначалу производил
впечатление надежного и честного человека. Заботился о ней и ее сыновьях Мироне и Богдане. Однако вскоре после свадьбы отношения отчима и мальчишек испортились.
По словам звезды, Алексей был слишком строг с ее детьми. Во
время одного из совместных отпусков Сорокин взял с собой своего ребенка от
первого брака. Именно тогда Новикова заметила насколько предвзято ее избранник
относится с пасынками.
"В Турции мои мальчишки впервые начали жаловаться на Алексея,
-вспоминает певица, – даже плакали: почему его родному сыночку все, а их он
только наказывает, телефоны отбирает за малейший проступок. А "сыночек" мог
лупить других детей, и ему все сходило с рук. Однажды куда-то убежал, мы всей
компанией часа два искали его на территории отеля. И ничего! Папа уже через
минуту с ним в море плавал. А Мирон с Богданом сидят наказанные на берегу за
то, что на обед не вовремя пришли".
Со временем подобные ситуации стали повторятся все чаще и
чаще. Сорокин наговаривал на ребятишек Ксении, изводил их придирками. Рассказывал, что мальчики грубят ему, нарушают установленные правила, однако няня всегда опровергала слова мужчины.
Новикова поняла, что жить с этим человеком больше не может.
Она решила оформить развод и стала сама заниматься финансовыми вопросами.
Однако в течение длительного времени они никак не могли разъехаться. "Незадолго
до этого Алексей сообщил, что летит с коллегами в Таиланд. По делам... Интуиция
подсказывала: темнит. За две недели не прислал ни одной фотографии в компании
людей, с которыми якобы отдыхал. Потом узнала, что "коллегами" оказалась
женщина с ребенком. Открыв его чемодан, увидела аккуратно сложенные вещи. Это
совершенно не в стиле Алексея", – поделилась Ксения.
Сорокин сразу согласился на расторжение брака. Но почему-то не
находил времени, для поездки в ЗАГС, рассказала Новикова журналу "Караван
историй".