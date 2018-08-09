Бывшая участница группы Блестящие Ксения Новикова недавно пережила расставание. Ее муж Алексей Сорокин не смог найти общего языка с ее детьми от первого брака.

Бывшая участница группы "Блестящие" Ксения Новикова недавнопережила расставание. Ее муж Алексей Сорокин не смог найти общего языка с ее детьмиот первого брака.Ксения признается, что ее второй супруг поначалу производилвпечатление надежного и честного человека. Заботился о ней и ее сыновьях Мироне и Богдане. Однако вскоре после свадьбы отношения отчима и мальчишек испортились.По словам звезды, Алексей был слишком строг с ее детьми. Вовремя одного из совместных отпусков Сорокин взял с собой своего ребенка отпервого брака. Именно тогда Новикова заметила насколько предвзято ее избранникотносится с пасынками."В Турции мои мальчишки впервые начали жаловаться на Алексея,-вспоминает певица, – даже плакали: почему его родному сыночку все, а их онтолько наказывает, телефоны отбирает за малейший проступок. А "сыночек" моглупить других детей, и ему все сходило с рук. Однажды куда-то убежал, мы всейкомпанией часа два искали его на территории отеля. И ничего! Папа уже черезминуту с ним в море плавал. А Мирон с Богданом сидят наказанные на берегу зато, что на обед не вовремя пришли".Со временем подобные ситуации стали повторятся все чаще ичаще. Сорокин наговаривал на ребятишек Ксении, изводил их придирками. Рассказывал, что мальчики грубят ему, нарушают установленные правила, однако няня всегда опровергала слова мужчины.Новикова поняла, что жить с этим человеком больше не может.Она решила оформить развод и стала сама заниматься финансовыми вопросами.Однако в течение длительного времени они никак не могли разъехаться. "Незадолгодо этого Алексей сообщил, что летит с коллегами в Таиланд. По делам... Интуицияподсказывала: темнит. За две недели не прислал ни одной фотографии в компаниилюдей, с которыми якобы отдыхал. Потом узнала, что "коллегами" оказаласьженщина с ребенком. Открыв его чемодан, увидела аккуратно сложенные вещи. Этосовершенно не в стиле Алексея", – поделилась Ксения.Сорокин сразу согласился на расторжение брака. Но почему-то ненаходил времени, для поездки в ЗАГС, рассказала Новикова журналу "Караванисторий".