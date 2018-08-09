Анастасия Волочкова отдыхает на греческом острове Корфу. Скандально известная балерина жестко поставила на место всех своих ненавистников.

Анастасия Волочкова отдыхает на греческом острове Корфу. Скандально известная балерина жестко поставила на место всех своих ненавистников.Не успела общественность прийти в себя от отпускных снимков Анастасии Волочковой на одном из турецких курортов, как артистка приготовила для неподготовленных россиян новую порцию фото с отдыха. На сей раз балерина расслабляется на греческом острове Корфу. Танцовщица уже продемонстрировала всей стране фотографии, на которых запечатлена в шпагате, причем как сидя на газоне, так и стоя на одной ноге.Разумеется, подписчики не смогли не высказать своих впечатлений от увиденного. Однако их реакция не обрадовала Волочкову, потому что вскоре балерина разразилась язвительной, а местами и откровенно издевательской, тирадой, направленной против хейтеров. "Мои хорошие, будьте готовы к фото с пляжа.🤣 Я отдыхаю тут. Переживите, как можете, особенно тети..🤣 Берегите себя и свою форму. Заглядывайте в души и сердца свои, а не в мои мини трусики.🐒 Ну вот так. Форма моя позволяет мне их надевать и выглядеть роскошно.👍🏼 У меня грандиозные планы. Как же мне тут хорошо!🙏🏻 Золотые мои, не тратьте силы и время на злобу. Комменты дебилов и моральных уродов не читаю (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Волочкова.Далее балерина сообщила, что отдыхает на "роскошной вилле", где в свое время проживал и Онассис. "Тети. Берегите силы пережить мои шпагаты.👍🏼💃🏼 Но. Я ведь могу научить Вас, как это делать. Только вот, чтобы сделать это столь грациозно, надо сначала сделать 32 фуэте на мировых сценах, начиная с Большого и Мариинского театра.. И станцевать все классические балеты. Верю, многие смогут!" – иронично завершила свой пост Анастасия. Отметим, что балерине никто ничего не ответил. Артистка попросту запретила оставлять комментарии под этой публикацией.