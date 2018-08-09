Все 88 владимирских дошкольных образовательных учреждений прошли проверку. Члены комиссии обнаружили лишь технические нарушения и недоделки, которые должны устранить к первому сентября. Сколько денег было выделено из городского бюджета на реконструкцию и ремонт, будет ли увеличена родительская плата за детский сад и многим ли не хватило места в ясельных группах? Ответы на эти вопросы в репортаже Алексея Дудина.

Все 88 владимирских дошкольных образовательных учреждений прошли проверку. Члены комиссии обнаружили лишь технические нарушения и недоделки, которые должны устранить к первому сентября. Сколько денег было выделено из городского бюджета на реконструкцию и ремонт, будет ли увеличена родительская плата за детский сад и многим ли не хватило места в ясельных группах? Ответы на эти вопросы в репортаже Алексея Дудина.В прошлом году отремонтировали кровлю, в этом – пищеблок. 54 детский сад, что на проспекте Строителей преображается регулярно. Теперь вот и у поваров более чем комфортные условия для работы. На обновления помещения, где для малышей готовят, потратили 280 тысяч рублей из городского бюджета.Оксана Борисова, заведующая детским садом № 54: "У нас теперь полностью плитка что соответствует САНПИНу. Мы приобрели мойки, картофелечистку, кипятильник, разделочные столы новые, полки под доски, все, что необходимо".И если внутри все работы практически закончены, то снаружи ещё продолжаются. Вблизи детского сада раскопки ведут коммунальщики, участок наружной теплотрассы убирают под землю. В связи с этим у родителей и жителей близлежащих домов возникают определённые неудобства. Однако в управлении образования говорят, люди с пониманием относятся к временным трудностям.Евгений Алексеенко, зам. начальника управления образования г. Владимира: "Мало того, что эти трубы убрали, их заменили. Они теперь под землёй, ещё и новые.Видно, что работы ведутся на подходе к детскому саду, и машины и бордюр уже привезли, до 20 августа должны быть закончены работы по благоустройству".В этом году особое внимание именно территориям, говорят руководители городской образовательной системы. Воспитатели, например, каждый день ходят вдоль забора, ищут грибы. Их на детсадовском участке быть не должно. Районные комиссии проверили все 88 детских садов города. Незначительные нарушения зафиксированы. Устранить их должны к первому сентября. В этом году на содержание дошкольных учреждений, оплату коммунальных услуг, зарплату персоналу, обновления материально-технической базы из городской казны выделено 728 миллионов рублей. С мам и пап на занавески деньги не собирают, говорят заведующие. Во многих садиках существуют родительские комитеты, и только на общем собрании и голосовании взрослые решают, чем помочь учреждению, куда ходят их дети.Елена Тюгова заведующая детским садом № 6: "Занавески обновляет детский сад, полы делает детский сад. Родители могут только красоту внести, минимум. В основном всё за счёт детского сада. Родители могут помочь посадить клумбу и цветочки, что-то покрасить, приобрести игрушки дополнительные, что они лично сами захотят".Этот детский сад изначально был рассчитан на 134 ребёнка. Сейчас же его посещают 187 детей. Это нормально, говорят чиновники и воспитатели. Благодаря прошедшей несколько лет назад модернизации учреждений их площадь была увеличена, поэтому воспитанникам очень даже комфортно. Сегодня владимирские детские сады посещают почти 21 тысяча ребят. Очерёдность сохраняется только у самых маленьких - детей до трёх лет. Места в садике ждут 1173 ребёнка.Евгений Алекссенко, зам. начальника управления образования г. Владимира: "Докомплектование пройдёт в сентябре, на вакантные свободные места, они всегда появляются. Мы ожидаем введения в этом году детского сада в Юрьевце, который разгрузит очередь на 190 мест. Он уже построен. Прогнозная очерёдность на конец 2018 года это 215 человек до трёх лет".В этом году, по распоряжению главы администрации города Андрея Шохина, родительская плата за детсад увеличиваться не будет. Она по-прежнему будет составлять 135 рублей в день.