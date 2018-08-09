× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/09-08-2018-doch-poshla-po-stopam-gorshka-iz-korolya-i-shuta.html" target="_blank">Дочь пошла по стопам Горшка из Короля и Шута</a> - Очередной концерт группы Король и Шут, который состоялся седьмого августа 2018 года в Олимпийском, был посвящен не только 30-летию коллектива, но и 45-летию со дня рождения покойного его покойного лидера Михаила Горшенева, известного поклонникам коллектива под сценическим псевдонимом Горшок. Во время выступления на сцену вышла его девятилетняя дочь и исполнила женские вокальные партии в нескольких песнях.