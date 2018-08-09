В Госдуму внесена инициатива, согласно которой граждан России, заключающих супружеский союз, могут обязать заключать брачный контракт до свадьбы. По мнению автора инициативы, это облегчит бракоразводные процессы, связанные с разделом имущества и опекунством, если супруги примут решение расстаться.

В Госдуму внесена инициатива, согласно которой граждан России, заключающих супружеский союз, могут обязать заключать брачный контракт до свадьбы.Как рассказал в интервью телеканалу "360" автор инициативы — депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, это облегчит бракоразводные процессы, связанные с разделом имущества и опекунством, если супруги примут решение расстаться.Он привел статистику, согласно которой в последние годы до 70 процентов браков заканчиваются скорым разводом и разделом нажитого имущества – зачастую со скандалами и судами.Поэтому, считает депутат, "необходимо еще на берегу договориться", что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями, что будет в случае измены, и самое главное – с кем останутся дети.Что же касается услуг по заключению брачного контракта, то Петров предлагает предоставлять их бесплатно в районных отделениях ЗАГСов, но при желании молодожены могут обратиться к юристам "на стороне".Отмечается, что данная инициатива 9 августа была направлена председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой.