С помощью специально разработанных химических соединений учёным удалось запустить процесс омоложения стареющих клеток. Их мишенью стали митохондрии, которые в процессе эксперимента получили порцию альтернативной энергии.

Старение любого организм представляет собой комплекс разнообразных химических процессов. При этом одним из основных биологических движущих механизмов здесь является клеточное старение. То есть с возрастом всё большее количество клеток перестаёт делиться, хотя и сохраняет при этом свою метаболическую активность. Сначала иммунная система эффективно вычищает отмершие клетки, но позднее она перестаёт справляться с этой задачей, и "вышедшие из строя" клетки начинают накапливаться. И это не какой-то побочный эффект, а сама причина общего старения организма.Поэтому именно этот процесс зачастую становится объектом исследований, целью которых является борьба за продление жизни человека. Приверженцами описанного пути является и большая команда специалистов из Университета Эксетера, которая уже долгие годы работает над проблемой клеточного старения по самым разным фронтам. В 2017 году учёные предложили новый подход к проблеме накопления клеток, утративших часть своих функций. Вместо медикаментозного удаления их из организма исследователи из Великобритании решили клетки омолаживать. С тех пор учёные занимались поиском подходящих химических соединений и, наконец, представили результаты своей работы.В новом исследовании, которое возглавила Лорна Харрис (Lorna Harries), мишенью были выбраны митохондрии стареющих клеток кровеносных сосудов, а точнее конкретный процесс доставки "омолаживающего" сероводорода в эти органеллы. Известно, что минимальное количество газа способно дать толчок для выработки клетками большего количества "энергии", что позволяет затормозить и даже обратить вспять процесс старения.Так откуда же в клетке неожиданно возьмётся "живительный глоток" сероводорода? Дело в том, что каждый наш ген может запускать выработку нескольких продуктов и существуют молекулярные переключатели этих процессов. Ключевыми элементами здесь являются так называемые факторы сплайсинга. Более ранние исследования указывали на то, что в случае процессов старения важную роль могут иметь факторы SRSF2 и HNRNPD.Оставалось только найти агента, который "повернёт ручку" в нужную сторону. И таких химических соединений было смоделировано и синтезировано целых три — AP39, AP123 и RT01. Воздействие каждого из них показало снижение числа стареющих клеток в культуре на 40-50%.В пресс-релизе университета профессор Харрис подчёркивает, что глобальной целью работы её команды и их коллег является не простое увеличение продолжительности жизни, а существенное улучшение её качества."Мы привыкли думать, что такие связанные с возрастом заболевания, как рак, диабет и деменция, имеют уникальную причину, — говорит Харрис. — Но в действительности мы наблюдаем как минимум один или два общих механизма. Мы сфокусировались на одном из них, и наши соединения потенциально предоставляют новые терапевтические подходы".Более подробно с новым исследованием можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную авторами в журнале Aging.Добавим, что научных достижений в вопросах борьбы со старением накоплено немало. И авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывают про самые выдающиеся из них. Например, недавно другая команда исследователей, воздействуя на митохондрии, обратила вспять такие видимые признаки старения, как облысение и морщины.