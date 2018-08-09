О подготовке альпинистов МВД России к восхождению на Эльбрус, посвящённому 300-летию Российской полиции, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Достать рукой до небаЭльбрус – самая высокая гора России и Европы. Именно эту вершину, покрытую вечными льдами, вознамерились покорить альпинисты МВД России, прибывшие для подготовки к восхождению, посвящённому 300-летию Российской полиции, в высокогорный посёлок Терскол. Что помимо романтики влечёт правоохранителей на крутые и опасные горные склоны?Улики выдал ультрафиолетКазалось, ни у кого в посёлке не было мотива убивать Геннадия Власова, и разобраться в этом деле непросто. Но внимание к деталям, профессиональная интуиция и современные технические средства позволили оперативникам по горячим следам раскрыть это преступление.«Я верю в знаки судьбы»Не все знают: за нежным сценическим образом певицы Кати Лель скрывается личность сильная и целеустремлённая. Именно эти качества позволили артистке пережить сложные времена и вернуться к зрителям обновлённой, готовой к музыкальным экспериментам. А ещё – внимательное отношение к подсказкам, которые даёт нам жизнь.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 30, а также на интернет-странице издания.