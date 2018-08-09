Новые антироссийские санкции в Госдепе обосновали британским хайли- лайкли. В российском дипведомстве американские санкции против РФ уже окрестили Драконовскими мерами, которые ничем не обоснованы.

Новые антироссийские санкции в Госдепе обосновали британским "хайли- лайкли". В российском дипведомстве американские санкции против РФ уже окрестили Драконовскими мерами, которые ничем не обоснованы."После использования "Новичка" для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с законом "о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения" от 1991 года, постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан".Ограничения разделены на два этапа. Первый, скорее всего, вступит в действие 22 августа. Речь идет о запрете на поставки в Россию электроники двойного назначения американского производства. Высокопоставленный представитель Госдепа, который давал пояснения во время телефонного брифинга, правда, сразу оговорился. "Сотрудничество в сфере космоса и безопасность работы гражданской авиации ограничения не затронут"."Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки всех "чувствительных" товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли США в соответствии с правилами экспортного контроля".Презумпция отказа помножена на презумпцию виновности. Москва, по мнению Госдепа, должна доказать, что не применяла химического оружия и не собирается делать этого впредь. Для проверок Вашингтон даже хочет засылать инспекторов. И это при том, что к 27 сентября 2017 года все химическое оружие в России было ликвидировано, а от своего американцы намерены избавиться только в 2023, хотя поначалу обещали это сделать еще шесть лет назад.Но, так или иначе, именно на эти условия завязана вторая часть санкционного пакета, которая может вступить в силу через 90 дней после первой. Тут и угроза понижения уровня дипотношений полная остановка экспорта в Россию любых американских товаров кроме продовольствия, и как в самые худшие годы холодной войны — запрет на полеты "Аэрофлота" в аэропорты США. "У вас, что, появились доказательства?", — спросили госдеповца, но телефонная трубка от ответа ушла."Я оставлю этот вопрос другим членам администрации. Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество "Новичок" и "Нарушитель" были из РФ. Однако по поводу того, как мы понимаем эту ситуацию, ответят другие".В Госдепартаменте были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало.Ни доказательств, ни объяснений не предоставили и российским дипломатам в Вашингтоне. "Санкционная машина США набирает обороты. 8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепе были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом "использования правительством РФ нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения", — пояснили в российском дипведомстве.К новым санкциям подталкивали в Конгрессе. Глава комитета по международным делам нижней палаты Эд Ройс дважды отправлял Трампу запросы. Требовал, чтобы президент США определился, причастны ли российские власти к делу Скрипалей. Срок для ответа Ройсу, как раз сегодня и истек."Я автор этого законопроекта, который накладывает столь радикальные меры на Россию. Нам необходимо действовать как можно эффективнее и быть более агрессивными в использовании других средств. Таких как закон об уничтожении химического и биологического оружия, согласно которому, мы могли начать преследование РФ за использование нервно-паралитического вещества в Великобритании", — заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс.Конгрессмен от Калифорнии – республиканец, формально для Трампа — свой. Но это как с недавним антироссийским законопроектом другого его однопартийца — сенатором Линди Грэма. Как и с ним, в случае Ройсом глава Белого дома опять попал под дружественный огонь, который ведут с Капитолийского холма.И все это в тот момент, когда сенатор Рэнд Пол привез в Москву написанное Трампом письмо с предложениями о сотрудничестве в различных сферах. Второго Рэнда Пола, чтобы заодно наладил отношения со своим же глубинным государством, у Трампа пока нет.