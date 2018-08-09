Нападающий сборной России и Локомотива Федор Смолов лишен водительских прав сроком на один год. Кроме того, Смолову пришлось возместить ущерб за повреждение городских ограждений.

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов лишен водительских прав сроком на один год. Кроме того, Смолову пришлось возместить ущерб за повреждение городских ограждений.Октябрьский суд Краснодара рассмотрел дело о ДТП, участником которого стал футболист сборной России Федор Смолов. В ночь на 1 августа автомобиль, за рулем которого находился Федор врезался в столб, а затем в заграждения. Смолов, на том момент игрок "Краснодара", не справился с управлением.Футболист признал вину и выплатил ущерб за повреждение ограждений в размере 58 тысяч. Суд учел эти обстоятельства и лишил Смолова прав управлять автомобилем на год, а не на два года. Сам Федор, перешедший в день суда из "Краснодара" в "Локомотив", на заседании отсутствовал.