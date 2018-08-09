Валентин Гафт прокомментировал сообщение о смерти актрисы Современника
Тамары Дегтяревой. Народный артист выразил восхищение стойкостью коллеги, которая
до последнего сражалась с коварным недугом.
Валентин Гафт прокомментировал сообщение о смерти актрисы "Современника"
Тамары Дегтяревой. Народный артист выразил восхищение стойкостью коллеги, которая
до последнего сражалась с коварным недугом.
Валентин Иосифович отметил, что Тамара Васильевна была не
только замечательной актрисой, но и прекрасным человеком. Она переживала личную трагедию
в связи с недугом, но никогда не показывала свою боль окружающим.
Гафт признался, что покойная была образцом мужества. "Она
играла, и никто не мог понять, что это так быстро произойдет. Сколько же она
вытерпела! Это был очень мощный человек. Сильный, неплачущий по мелочам, она
держалась, преодолевая невероятные трудности, и физические, и моральные. Это
образец того, как себя надо вести, чтобы не превращаться в обузу для других.
Хотя бы для тех, кто сделал для нее все возможное. Больше говорить не могу, это
– удар", – заключил народный артист в эфире .
Как писали Dni.Ru, Тамара Дегтярева скончалась 9 августа. О
смерти актрисы сообщили на официальной странице театра в соцсети. Актриса умерла
от остановки сердца.
У 74-летней актрисы был диабет, на фоне которого развились
проблемы с сосудами, а впоследствии ослабело и сердце. В ноябре 2012 года ей
ампутировали ногу, но это не помешало ей выходить к зрителям. Последней работой
Тамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась на
сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.
Актрису Тамару Дегтяреву похоронят 11 августа. Церемония
прощания пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Как
рассказали в пресс-службе театра "Современник", семья выполнит
последнюю волю артистки – ее тело будет кремировано.