Валентин Гафт прокомментировал сообщение о смерти актрисы Современника Тамары Дегтяревой. Народный артист выразил восхищение стойкостью коллеги, которая до последнего сражалась с коварным недугом.

Валентин Гафт прокомментировал сообщение о смерти актрисы "Современника"Тамары Дегтяревой. Народный артист выразил восхищение стойкостью коллеги, котораядо последнего сражалась с коварным недугом.Валентин Иосифович отметил, что Тамара Васильевна была нетолько замечательной актрисой, но и прекрасным человеком. Она переживала личную трагедиюв связи с недугом, но никогда не показывала свою боль окружающим.Гафт признался, что покойная была образцом мужества. "Онаиграла, и никто не мог понять, что это так быстро произойдет. Сколько же онавытерпела! Это был очень мощный человек. Сильный, неплачущий по мелочам, онадержалась, преодолевая невероятные трудности, и физические, и моральные. Этообразец того, как себя надо вести, чтобы не превращаться в обузу для других.Хотя бы для тех, кто сделал для нее все возможное. Больше говорить не могу, это– удар", – заключил народный артист в эфире .Как писали Dni.Ru, Тамара Дегтярева скончалась 9 августа. Осмерти актрисы сообщили на официальной странице театра в соцсети. Актриса умерлаот остановки сердца.У 74-летней актрисы был диабет, на фоне которого развилисьпроблемы с сосудами, а впоследствии ослабело и сердце. В ноябре 2012 года ейампутировали ногу, но это не помешало ей выходить к зрителям. Последней работойТамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась насцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.Актрису Тамару Дегтяреву похоронят 11 августа. Церемонияпрощания пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Какрассказали в пресс-службе театра "Современник", семья выполнитпоследнюю волю артистки – ее тело будет кремировано.