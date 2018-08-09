Гигантская аномалия разрушает систему циркуляции теплого и холодного воздуха в атмосфере Земли. Дыру в ионосфере обнаружили американские ученые.

Гигантская аномалия разрушает систему циркуляции теплого ихолодного воздуха в атмосфере Земли. Дыру в ионосфере обнаружили американскиеученые.Аномалия возникла в результате внезапного потеплениястратосферы – или ВСП, как сокращенно называют это явление ученые, заключили исследователиМассачусетского технологического института. Это значительное повышениетемпературы в стратосфере над полярными и приполярными областямиЗемли зимой. Его причиной становятся атмосферныегравитационные волны, которые возникают в воздушной оболочке планеты.Такие волны наблюдаются в тропосфере,но могут подниматься и выше. В результате ВСП разрушаетсятак называемый циркумполярный вихрь – система циркуляции теплогои холодного воздуха в атмосфере.Ученые считают, что исследование механизмов образованияионосферных дыр позволит прогнозировать состояние внешних слоев атмосферыЗемли, пишет Phys.org.К сожалению, подобные аномалии – далеко не единственное, чтоугрожает существованию человечества. Недавно исследователи заявили, что людейне спасут от глобальной катастрофы даже соглашения по климату. Средняя температура Земли продолжает неуклонноповышаться. Планета в скором времени превратится в "теплицу", большаячасть суши станет необитаемой.К необратимым процессам, которые уже запустило глобальное потепление, ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике.Чтобы избежать катастрофы, некоторые ученые предлагают каким-либо образом блокировать солнечный свет. По их мнению, тогда планета будет меньше нагреваться, и гибель человечества удастся отсрочить.