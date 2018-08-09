Гигантская аномалия разрушает систему циркуляции теплого и
холодного воздуха в атмосфере Земли. Дыру в ионосфере обнаружили американские
ученые.
Гигантская аномалия разрушает систему циркуляции теплого и
холодного воздуха в атмосфере Земли. Дыру в ионосфере обнаружили американские
ученые.
Аномалия возникла в результате внезапного потепления
стратосферы – или ВСП, как сокращенно называют это явление ученые, заключили исследователи
Массачусетского технологического института. Это значительное повышение
температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями
Земли зимой. Его причиной становятся атмосферные
гравитационные волны, которые возникают в воздушной оболочке планеты.
Такие волны наблюдаются в тропосфере,
но могут подниматься и выше. В результате ВСП разрушается
так называемый циркумполярный вихрь – система циркуляции теплого
и холодного воздуха в атмосфере.
Ученые считают, что исследование механизмов образования
ионосферных дыр позволит прогнозировать состояние внешних слоев атмосферы
Земли, пишет Phys.org.
К сожалению, подобные аномалии – далеко не единственное, что
угрожает существованию человечества. Недавно исследователи заявили, что людей
не спасут от глобальной катастрофы даже соглашения по климату. Средняя температура Земли продолжает неуклонно
повышаться. Планета в скором времени превратится в "теплицу", большая
часть суши станет необитаемой.
К необратимым процессам, которые уже запустило глобальное потепление, ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике.
Чтобы избежать катастрофы, некоторые ученые предлагают каким-либо образом блокировать солнечный свет. По их мнению, тогда планета будет меньше нагреваться, и гибель человечества удастся отсрочить.