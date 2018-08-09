Злоумышленники, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение незаконно осуществляли банковские операции...

В столице Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 гг., не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции.Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 млн 700 тысяч рублей.По данному факту на основании материалов оперативной проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в июне 2017 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении данного противоправного деяния, позднее они были привлечены в качестве обвиняемых.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53