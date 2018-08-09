Чтобы проверить имеющиеся знания по правилам безопасности ребятам предложили поучаствовать в спортивной игре.

Инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями пятого отряда федеральной противопожарной службы и отдела по молодежной политике провели комплексное игровое занятие по безопасности на дорогах и пожарной безопасности для ребят, отдыхающих в летнем лагере Анопинской средней образовательной школы в Гусь-Хрустальном районе.Чтобы проверить имеющиеся знания по правилам безопасности ребятам предложили поучаствовать в спортивной игре.В экстремальной ситуации человек теряется, поэтому на первом этапе соревнований каждый из участников тренировался правильно звонить в полицию по телефону «02» или пожарную службу по телефону «01», четко и ясно сообщая о произошедшем дорожно-транспортном происшествии или пожаре. Далее школьники познакомились с формой инспектора ГИБДД и боевой одеждой пожарного, прокладывали рукавную линию и тушили условный очаг возгорания с помощью огнетушителя. На станции дорожной безопасности ребята демонстрировали свои знания о значении дорожных знаков, сигналах светофора, видах пешеходных переходов и транспортных средств.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль и специальные средства защиты, используемые инспекторами ДПС. Ребята рассмотрели транспортное средство, посидели в нем, увидели и услышали, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В завершении мероприятия его участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательную игру.По мнению госавтоинспекторов, знания, полученные ребятами на таких занятиях, сохранят их жизнь и смогут быть применены в чрезвычайной ситуации.