Технический прогресс коснулся деятельности инспекторов-взяточников из ГИБДД. Теперь они принимают банковские карты, спокойно сообщая нарушителям реквизиты.

Технический прогресс коснулся деятельностиинспекторов-взяточников из ГИБДД. Теперь они принимают банковские карты, спокойносообщая нарушителям реквизиты.Жалобы на новые методы получения "заслуженноговознаграждения" некоторыми сотрудниками дорожной инспекции в последнеевремя участились. Автовладельцы удивлены тем, как быстро завоевал техническийпрогресс стражей дорожного порядка.Один из случаев рассказал житель Нижнекамска. Он как-то нарушилправила обгона, за что и был остановлен дорожным патрулем. Нарушители сообщили,что он наездил на лишение прав – но намекнули, что наказания можно избежать.Мужчина намек понял и готов был стать соучастникомпреступления. Однако у него не оащалось при себе наличных денег. Инспекторовэто не смутило: они предложили нарушителю перевести деньги на карту, сообщилиему реквизиты и отпустили, пишет портал "АвтоВзгляд".Издание отмечает, что, похоже, у нижнекамских гаишников алгоритмведения безналичного "бизнеса" хорошо отработан. Они действуют побезопасной схеме: наверняка номер счета, указанный в эсэмэс, принадлежиткому-то другому. И даже при огромном желании уличить взяточника, вероятнеевсего, не получится.В таком методе множество преимуществ для желающихподзаработать правоохранителей, пишет автор статьи. Вещественных доказательствникаких: риски принять взятку мечеными деньгами сведены к минимуму. А, учитываято, что не все автовладельцы возят с собой наличные, использование банковскойкарты существенно расширяет "клиентскую базу". Да и обмануть инспектора водитель едва ли решится – зная,что тому известны все его личные данные.