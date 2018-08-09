Технический прогресс коснулся деятельности
инспекторов-взяточников из ГИБДД. Теперь они принимают банковские карты, спокойно
сообщая нарушителям реквизиты.
Технический прогресс коснулся деятельности
инспекторов-взяточников из ГИБДД. Теперь они принимают банковские карты, спокойно
сообщая нарушителям реквизиты.
Жалобы на новые методы получения "заслуженного
вознаграждения" некоторыми сотрудниками дорожной инспекции в последнее
время участились. Автовладельцы удивлены тем, как быстро завоевал технический
прогресс стражей дорожного порядка.
Один из случаев рассказал житель Нижнекамска. Он как-то нарушил
правила обгона, за что и был остановлен дорожным патрулем. Нарушители сообщили,
что он наездил на лишение прав – но намекнули, что наказания можно избежать.
Мужчина намек понял и готов был стать соучастником
преступления. Однако у него не оащалось при себе наличных денег. Инспекторов
это не смутило: они предложили нарушителю перевести деньги на карту, сообщили
ему реквизиты и отпустили, пишет портал "АвтоВзгляд".
Издание отмечает, что, похоже, у нижнекамских гаишников алгоритм
ведения безналичного "бизнеса" хорошо отработан. Они действуют по
безопасной схеме: наверняка номер счета, указанный в эсэмэс, принадлежит
кому-то другому. И даже при огромном желании уличить взяточника, вероятнее
всего, не получится.
В таком методе множество преимуществ для желающих
подзаработать правоохранителей, пишет автор статьи. Вещественных доказательств
никаких: риски принять взятку мечеными деньгами сведены к минимуму. А, учитывая
то, что не все автовладельцы возят с собой наличные, использование банковской
карты существенно расширяет "клиентскую базу". Да и обмануть инспектора водитель едва ли решится – зная,
что тому известны все его личные данные.