Готовы ли школы к чрезвычайным ситуациям? Свои проверки в образовательных учреждениях Владимира организовал пожарный надзор. Инспекторы обращают внимание на состояние проводки в зданиях, пожарную сигнализацию и даже строительные материалы, которые использовались при ремонте. Всё, для того, чтобы в будущем в школе не было трагических случаев. В рейд с инспекторами отправилась Валерия Саенко.

Готовы ли школы к чрезвычайным ситуациям? Свои проверки в образовательных учреждениях Владимира организовал пожарный надзор. Инспекторы обращают внимание на состояние проводки в зданиях, пожарную сигнализацию и даже строительные материалы, которые использовались при ремонте. Все, для того, чтобы в будущем в школе не было трагических случаев. В рейд с инспекторами отправилась Валерия Саенко.Из разговора представителя пожнадзора с директором школы: "Замеры сопротивления делали?" - "Замеры сопротивления делали, акты есть". - "Ведомости без дефектов?" - "Все есть, все без дефектов".Пожарный надзор изучает каждый уголок 39-ой школы. Среди объектов повышенной опасности - актовый зал. Сюда дети приходят всей школой, но в случае пожара покинуть здание должны быстро через эвакуационные выходы. Здесь их сразу 4, так что у инспектора нет замечаний. Еще одна опасность кроется в ремонте. Летом в школе поменяли крышу, заменили проводку и полностью отремонтировали часть кабинетов. Однако для школьного ремонта использовать можно не все материалы.Виктор Шелонин, директор школы № 39: "Все материалы имеют сертификаты безопасности. Все материалы, которые используются, будь то плиты потолочные, напольные плиты, мебель - все имеет сертификаты".Особое внимание - системе оповещения. В каждой школе должны быть планы эвакуации с пометками, где можно найти выход и огнетушитель. Средства борьбы с огнем должны работать исправно. Ну и самое главное - сигнализация. Вот такая кнопка ручного контроля поможет известить о пожаре всех учеников школы."Кнопка ручного контроля, нажимаем, сейчас проверим пожарную сигнализацию и оповещение. Сейчас там оповещатели должны быть в коридорах. Давайте послушаем". Сигнализация: "Внимание! Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение!" - Система оповещения в школе работоспособна.Информация со всех датчиков поступает на этот пульт. А дальше даже без человеческого вмешательства сигнал уходит в пожарную часть. В этом кабинете сидит служба безопасности. Именно она отвечает и за камеры наблюдения, и за пожарную тревогу.Виктор Ловков, зам. директора школы № 39: "У нас каждый участник коллектива знает свои должностные обязанности при срабатывании пожарной сигнализации. У нас имеется в школе 4 пожарных выхода, запасных. Как практика показывает, нам хватает 4 минут, чтобы вывести порядка 900 человек".Пожарная проверка перед началом учебного года - традиционная для всех школ города. Пожарный надзор обращает внимание на состояние проводки, эвакуационные пути и выходы, пожарную автоматику и качество огнетушителей. Сегодня из 54 школ города приняли уже 35. Серьезных нарушений в учебных заведениях не нашли.Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности Ленинского района: "В летний период обычно в школах проводятся ремонтные работы, и после этого забывают повесить план эвакуации, забывают на место поставить огнетушители, освободить те же самые пути эвакуации от строительного мусора. То есть нарушения режимного характера, которые можно легко устранить во время проверки".Школу № 39 в итоге инспектор принял без единого замечания. Первого сентября сюда придет учиться почти полторы тысячи человек.