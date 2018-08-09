О футболисте Дмитрии Тарасове рассказал его друг Александр Тарасов, более известный как рэп-исполнитель Т-killah. Артист сообщил о том, как спортсмен помогает другим в борьбе с раком и прочими серьезными заболеваниями, а также затронул тему его развода с Ольгой Бузовой.

О футболисте Дмитрии Тарасове рассказал его друг Александр Тарасов, более известный как рэп-исполнитель Т-killah. Артист сообщил о том, как спортсмен помогает другим в борьбе с раком и прочими серьезными заболеваниями, а также затронул тему его развода с Ольгой Бузовой.Именно Ольга Бузова познакомила Александра Тарасова с Дмитрием Тарасовым. "Мне кажется, он открытый и ничего не придумывает. У него нет масок, он не входит в образ. То же самое у меня. Мы были естественными с самого начала. Мы давно познакомились и в каком-то смысле вместе росли. Сейчас же в нашем возрасте тяжело приобрести близкого друга", – отметил певец. При этом он подчеркнул, что они не являются родственниками.Тарасов убежден, что футболист "очень хороший и добрый человек". К примеру, Дмитрий никогда никому не отказывал в помощи, особенно если дело касается здоровья. Он рассказал: "Я знаю, что очень многие болельщики к нему обращаются, когда у них заболевают родители, сестры, братья – рак или какое-то другое серьезное заболевание. Дима всегда помогает. Ему неважно, какая это сумма, он всегда всем помогает. Он об этом не рассказывает, никто из футболистов о таком не рассказывает. Но болельщики "Локомотива" его очень уважают".Зашла речь и о разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой. Интересно, что, хоть с Ольгой Александр был знаком дольше, после их расставания он принял сторону Дмитрия и перестал общаться с Ольгой. "Мне кажется, так часто бывает. Когда люди расходятся на нехорошей ноте, кто-то выбирает чью-то сторону. Тогда вы переходите из приятельства в какое-то враждебное отношение друг к другу", – объяснил Тарасов.Александр не взялся судить о причинах развода друга со звездой "Дома-2". "Там очень много моментов, которые они лучше прояснили бы. Мне не хочется лезть и опять что-то рассказывать. Это было уже так давно, что я не хочу снова это копать", – цитирует Александра Тарасова .