В Канаде продолжается теннисный турнир серии Мастерс с призовым фондом 5,3 миллиона долларов. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев пробились в третий круг соревнований.

В Канаде продолжается теннисный турнир серии "Мастерс" с призовым фондом 5,3 миллиона долларов. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев пробились в третий круг соревнований.Карен Хачанов нанес поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусту в двух партиях 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался полтора часа. В следующем круге Хачанову предстоит сыграть с победителем матча между французом Пьером-Югом Эрбером и американцем Джоном Изнером.Даниил Медведев в матче второго круга был сильнее канадца Феликса Оже-Альясима — 3:6, 6:4, 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 36 минут. Следующим соперником Медведева станет представитель Германии Александр Зверев.Завершили борьбу на турнире в Торонто Михаил Южный и Евгений Донской. Южный в двух партиях уступил голландцу Робину Хасе – 5:7, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 49 минут. Донской за 2 часа 15 минут проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону — 6:4, 2:6, 6:7 (0:7).Первая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль выиграл у француза Бенуа Перу — 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 14 минут.