Киев в истерике из-за повального бегства украинских артистов за границу. Оказалось, что они более востребованы в России, чем у себя на родине. Да и платят им там в разы больше.

Киев в истерике из-за повального бегства украинских артистовза границу. Оказалось, что они более востребованы в России, чем у себя народине. Да и платят им там в разы больше.Гонорары артистов на Украине резко упали. А вот в России украинскиемузыканты зарабатывают миллионы. Кремль, заманивая их таким образом, пытается внестираскол в украинское общество, уверен киевский скульптор Олег Пинчук."В России они зарабатывают миллионы долларов. НаУкраине они и одной десятой от них не заработают. Они скоро купят себе дома наРублевке и забудут про Украину", – заявил Пинчук в эфире телеканала ZIK.По словам скульптора, низкие гонорары звезд шоу-бизнеса наУкраине объясняются продолжающейся войной на юго-востоке страны. Москвапользуется этим, чтобы с помощью артистов идеологически расколоть украинскийнарод.После государственного переворота на Украине в 2014 годукиевские актеры и певцы регулярно подвергаются критике за гастроли в России.Так, певицу Ани Лорак осудили за премию российского телеканала "МузТВ"– на родине ее обвинили в "отсутствии патриотизма", напоминает .Пинчук – не единственный сторонник такой теории. Некоторыеидут дальше. Так, украинская писательница Лариса Ницой заявила, что гастролипредставителей украинского шоу-бизнеса в России выгодны киевской власти. Администрация Порошенко, по ее словам,пытается таким образом "замаскировать свою коллаборацию с Москвой".