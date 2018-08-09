Киев в истерике из-за повального бегства украинских артистов
за границу. Оказалось, что они более востребованы в России, чем у себя на
родине. Да и платят им там в разы больше.
Киев в истерике из-за повального бегства украинских артистов
за границу. Оказалось, что они более востребованы в России, чем у себя на
родине. Да и платят им там в разы больше.
Гонорары артистов на Украине резко упали. А вот в России украинские
музыканты зарабатывают миллионы. Кремль, заманивая их таким образом, пытается внести
раскол в украинское общество, уверен киевский скульптор Олег Пинчук.
"В России они зарабатывают миллионы долларов. На
Украине они и одной десятой от них не заработают. Они скоро купят себе дома на
Рублевке и забудут про Украину", – заявил Пинчук в эфире телеканала ZIK.
По словам скульптора, низкие гонорары звезд шоу-бизнеса на
Украине объясняются продолжающейся войной на юго-востоке страны. Москва
пользуется этим, чтобы с помощью артистов идеологически расколоть украинский
народ.
После государственного переворота на Украине в 2014 году
киевские актеры и певцы регулярно подвергаются критике за гастроли в России.
Так, певицу Ани Лорак осудили за премию российского телеканала "МузТВ"
– на родине ее обвинили в "отсутствии патриотизма", напоминает .
Пинчук – не единственный сторонник такой теории. Некоторые
идут дальше. Так, украинская писательница Лариса Ницой заявила, что гастроли
представителей украинского шоу-бизнеса в России выгодны киевской власти. Администрация Порошенко, по ее словам,
пытается таким образом "замаскировать свою коллаборацию с Москвой".