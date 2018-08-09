Певец Сергей Лазарев ошарашен смертью 60-летнего театрального режиссера Дмитрия Брусникина. Исполнитель выразил свои соболезнования.

Певец Сергей Лазарев ошарашен смертью 60-летнего театральногорежиссера Дмитрия Брусникина. Исполнитель выразил свои соболезнования."Я сам узнал об этом только-только, буквально часназад, о том, что Дмитрий Владимирович скончался. Для меня, конечно, этобольшое потрясение. Он являлся руководителем, худруком моего курса вшколе-студии МХАТ, наш мастер… Конечно, для меня это большое потрясение и шок. Этонеожиданно. Сейчас созваниваемся с однокурсниками, конечно, все в большом шоке.Нет слов. Невероятная несправедливость", – цитирует Сергея Лазаревателеканал РЕН ТВ. Вокалист отметил, что Дмитрий был еще очень молодым и имелмного планов на будущее.Также по поводу ухода из жизни режиссера высказалась актрисаЕкатерина Саломатина. Артистка отметила, что Брусникин многое делал для своихстудентов и для нее лично, и за это она ему очень благодарна. "Всегдамолодой, всегда красивый. Высокий", – охарактеризовала Саломатина Дмитрия.Скорбит о потере наставника и Александра Урсуляк. Артистка выразиласоболезнования семье погибшего. "Я просто в полнейшем шоке, потому что этоневосполнимая утрата для меня. Это мой учитель", – сообщила актриса. Такжеона добавила, что пока не может полностью осознать произошедшее.Напомним, сегодня, 9 августа, стало известно о смертирежиссера и актера Дмитрия Брусникина. Ему было 60 лет. Причины смерти артиста не называются. О месте и датепроведения гражданской панихиды будет объявлено позже.Дмитрий Брусникин был художественным руководителеммосковского театра "Практика". Телезрители запомнят его по ролям всериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого","Сыщики" и "Досье детектива Дубровского".