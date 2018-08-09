Певец Сергей Лазарев ошарашен смертью 60-летнего театрального
режиссера Дмитрия Брусникина. Исполнитель выразил свои соболезнования.
Певец Сергей Лазарев ошарашен смертью 60-летнего театрального
режиссера Дмитрия Брусникина. Исполнитель выразил свои соболезнования.
"Я сам узнал об этом только-только, буквально час
назад, о том, что Дмитрий Владимирович скончался. Для меня, конечно, это
большое потрясение. Он являлся руководителем, худруком моего курса в
школе-студии МХАТ, наш мастер… Конечно, для меня это большое потрясение и шок. Это
неожиданно. Сейчас созваниваемся с однокурсниками, конечно, все в большом шоке.
Нет слов. Невероятная несправедливость", – цитирует Сергея Лазарева
телеканал РЕН ТВ. Вокалист отметил, что Дмитрий был еще очень молодым и имел
много планов на будущее.
Также по поводу ухода из жизни режиссера высказалась актриса
Екатерина Саломатина. Артистка отметила, что Брусникин многое делал для своих
студентов и для нее лично, и за это она ему очень благодарна. "Всегда
молодой, всегда красивый. Высокий", – охарактеризовала Саломатина Дмитрия.
Скорбит о потере наставника и Александра Урсуляк. Артистка выразила
соболезнования семье погибшего. "Я просто в полнейшем шоке, потому что это
невосполнимая утрата для меня. Это мой учитель", – сообщила актриса. Также
она добавила, что пока не может полностью осознать произошедшее.
Напомним, сегодня, 9 августа, стало известно о смерти
режиссера и актера Дмитрия Брусникина. Ему было 60 лет. Причины смерти артиста не называются. О месте и дате
проведения гражданской панихиды будет объявлено позже.
Дмитрий Брусникин был художественным руководителем
московского театра "Практика". Телезрители запомнят его по ролям в
сериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого",
"Сыщики" и "Досье детектива Дубровского".