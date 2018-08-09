Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о том, что стала бабушкой. Популярная телеведущая опровергла эти данные и призвала не верить желтой прессе.

Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о том, что стала бабушкой. Популярная телеведущая опровергла эти данные и призвала не верить желтой прессе.Все началось с того, что в Сети появилась информация, будто у сына Леры Кудрявцевой, 28-летнего Жана, появился ребенок. Якобы возлюбленная подарила ему сына и мальчика назвали Львом в честь отца Леры Кудрявцевой. Многочисленные поклонники пришли в восторг и осыпали телеведущую, которая, к слову, должна со дня на день подарить молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову первенца, поздравлениями и различными пожеланиями.Однако выяснилось, что радость фанатов оказалась преждевременной. Лера Кудрявцева опровергла информацию о том, что стала бабушкой. "Меньше читайте желтую прессу, пожалуйста!" – цитирует популярную телеведущую . О своем интересном положении Кудрявцева и вовсе предпочитает не разговаривать.Отметим, что Лера будет рожать в России, хотя вначале, по слухам, всерьез раздумывала над тем, чтобы ребенок появился на свет за границей. Сейчас телеблондинка живет за городом и заканчивает последние приготовления к появлению малыша на свет, в том числе ищет няню. А недавно на своей официальной странице в Facebook она обратилась к подписчикам: "Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто".Как писали Dni.Ru, об интересном положении телеведущей сообщил шоумен Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью, – заявил он. – А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом".