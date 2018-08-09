Уроженка Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовной связи с мужем украинской вокалистки Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, резко ответила хейтерам. Девушка пригрозила злопыхателям отправить их в бан.

Уроженка Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовнойсвязи с мужем украинской вокалистки Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, резкоответила хейтерам. Девушка пригрозила злопыхателям отправить их в бан.Беляева стала героем светских хроник после того, как засветиласьв караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат нежно обнимал Яну и даже поглаживал еепо внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали нежное воркованиепарочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись попала в Сеть, наделавмного шума.Позже появилась информация о том, что Налчаджиоглу давнознаком с девушкй– даже снял для нее квартиру и оплатил несколько пластическихопераций. Также в ряде СМИ были опубликованы фамилия и имя девушки, обнародованыее личные фото.Понятное дело, что поклонникам Лорак ничего не стоило найтисоперницу певицы в соцсетях. Почитатели исполнительницы обрушили на киевлянкусвой гнев, ее буквально затравили. Устав от обвинений и насмешек, Беляева ненадолго закрыла свой аккаунтв Instagram. После все же вернулась и предупредила недругов, что за каждыйплохой комментарий будет блокировать, так как ее "уже достали".Также Беляева рассказала, что прошла в финал конкурсакрасоты "Мисс Украина Вселенная – 2018". В рамках соревнования Янаответила на несколько вопросов. Например, сделала смелое заявление о том, чтодля нее любовь. "Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самоеважное – любовь к своим родным и близким", – цитирует подругу мужа АниЛорак сайт "Комсомольская правда на Украине".