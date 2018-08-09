Уроженка Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовной
связи с мужем украинской вокалистки Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, резко
ответила хейтерам. Девушка пригрозила злопыхателям отправить их в бан.
Уроженка Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовной
связи с мужем украинской вокалистки Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, резко
ответила хейтерам. Девушка пригрозила злопыхателям отправить их в бан.
Беляева стала героем светских хроник после того, как засветилась
в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат нежно обнимал Яну и даже поглаживал ее
по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали нежное воркование
парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись попала в Сеть, наделав
много шума.
Позже появилась информация о том, что Налчаджиоглу давно
знаком с девушкй– даже снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических
операций. Также в ряде СМИ были опубликованы фамилия и имя девушки, обнародованы
ее личные фото.
Понятное дело, что поклонникам Лорак ничего не стоило найти
соперницу певицы в соцсетях. Почитатели исполнительницы обрушили на киевлянку
свой гнев, ее буквально затравили. Устав от обвинений и насмешек, Беляева ненадолго закрыла свой аккаунт
в Instagram. После все же вернулась и предупредила недругов, что за каждый
плохой комментарий будет блокировать, так как ее "уже достали".
Также Беляева рассказала, что прошла в финал конкурса
красоты "Мисс Украина Вселенная – 2018". В рамках соревнования Яна
ответила на несколько вопросов. Например, сделала смелое заявление о том, что
для нее любовь. "Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое
важное – любовь к своим родным и близким", – цитирует подругу мужа Ани
Лорак сайт "Комсомольская правда на Украине".