Стильным и функциональным, удобным и мощным. Где заказать устройство, качественная сборка, «начинка» и камера которого порадуют?

Стильным и функциональным, удобным и мощным. Где заказать устройство, качественная сборка, «начинка» и камера которого порадуют? Как подобрать доступный iPhone без ущерба качеству? Только в проверенном интернет-магазине. Сайту smartbit.spb.ru можно доверять, ведь он предлагает:



Айфоны из Европы. Компания Smartbit работает с надежными поставщиками из Англии, Франции и Германии. Поставки смартфонов и других продуктов Apple осуществляются в течение 9 лет. Отсутствие посредников сделало прайс этого магазина одним из самых привлекательных в городе.

Гарантию на 365 дней. На любой айфон распространяется гарантия сроком на год. 100% устройств проходят проверку, заводской брак исключен. Но если заказанный айфон выйдет из строя в течение первых 14 дней, клиент сможет заменить его или вернуть деньги. В течение года ремонт любого iPhone с неисправностями, вызванными браком, осуществляется бесплатно.

Помощь и сервис. Менеджеры и курьеры сайта smartbit.spb.ru проверят работоспособность айфона и помогут с настройкой, а также с обрезкой и установкой sim-карт. Для всех клиентов магазина доступны консультации в течение 30 дней после покупки устройства.

«Вкусные» бонусы. Интернет-магазин Smartbit предлагает айфоны с дополнительными бонусами: при покупке любой модели смартфона покупатели получают селфи-палку бесплатно или скидку в размере 20% на все оригинальные чехлы и 5D-стекла.

Быструю доставку. Максимум 3 часа придется подождать, пока заказанный айфон будет доставлен в любую часть Петербурга. Либо приехать за устройством в магазин по адресу Московский проспект, 109 – это в центре города, добраться легко.



Smartbit: любые айфоны, и не только

В каталоге этого интернет-магазина широко представлены лучшие представители семейства Apple:



популярные модели iPhone – всегда в наличии устройства из всей линейки (от iPhone 5 до iPhone 8), а также доступен новый iPhone X;



планшеты iPad 9.7, Pro 10.5 и Air 2 – тройка самых востребованных на рынке устройств, которые помогают работать, учиться, общаться и отдыхать;



умные часы Apple Watch Series 1, 2 и 3 – полезные гаджеты для расширения возможностей айфона и личный терапевт и диетолог для его владельца;



беспроводные наушники AirPods в комплекте с зарядным чехлом – незаменимый аксессуар для меломанов, способный проработать в течение суток.



Теперь не нужно долго копить на новенький Apple iPhone: в интернет-магазине Smartbit его можно приобрести в кредит вместе с необходимыми дополнительными аксессуарами, а также получить консультацию по вопросам использования и ремонта устройства.