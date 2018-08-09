Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич продолжит карьеру в Челси. Лондонский клуб арендовал вице-чемпиона мира у мадридского Реала сроком на один год.

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич продолжит карьеру в "Челси". Лондонский клуб арендовал вице-чемпиона мира у мадридского "Реала" сроком на один год.В последний день трансферного окна в Англии лондонский "Челси" заключил арендное соглашение с 24-летним Матео Ковачичем. Полузащитник арендован сроком на один год. На чемпионате мира Матео принял участие в пяти матчах.Аренда Ковчича может быть частью сделки по вратарю Тибо Куртуа, перешедшему из "Челси" в "Реал". Сам хорват рад пополнить ряды "Челси". Я очень взволнован и счастлив оказаться в "Челси". Это великолепное чувство. Я постараюсь показать себя с лучшей стороны для команды. Это новая лига для меня, начинать всегда трудно. Но я уверен, что мой тренер и товарищи по команде помогут мне. Жду начала нового сезона", — приводит слова Ковачича "Спорт-Экспресс".