Подруга столкнула нерешительную американку с моста в реку, в результате та оказалась в больнице с многочисленными травмами, а прыжками в воду заинтересовались полицейские штата Вашингтон, благо в их распоряжении оказалась сделанная еще одной приятельнице запись.

Подруга столкнула нерешительную американку с моста в реку, в результате та оказалась в больнице с многочисленными травмами, а прыжками в воду заинтересовались полицейские штата Вашингтон, благо в их распоряжении оказалась сделанная еще одной приятельнице запись.Инцидент, по данным TDN.com, произошел в минувший вторник, 7 августа, на реке Льюис в округе Кларк. Перекинутый на высоте 18 метров над водопадом Моултон мост пользуется большой популярностью у экстремалов, однако 16-летняя Джордан Холгерсон к категории последних явно не относится. Прыгнуть в воду ее уговорили старшие подруги, но в последний момент школьница замялась и готова была отступить от края.Одна из подруг оказала Джордан медвежью услугу, с силой столкнув с моста. Девушка приземлилась плашмя и с трудом самостоятельно выбралась из воды, а после обратилась к медикам. С переломами пяти ребер, разрывом пищевода и повреждениями легких она была госпитализирована, врачи говорят, что на восстановление уйдет несколько месяцев. Мать девочки настояла на расследовании инцидента.Летом 2017 года после прыжка с этого моста серьезные травмы получил 47-летний турист из Ванкувера.