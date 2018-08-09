Проживающий на Украине продюсер и композитор Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области. Его заподозрили в подделке штампов в загранпаспорте. Теперь Константину Меладзе запрещен въезд в страны ЕС до 2020 года.

Проживающий на Украине продюсер и композитор Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области.Во время пересечения границы через погранпункт Лужники – Берегшурань у Меладзе забрали загранпаспорт, заподозрив, что композитор подделал в нем штампы.Теперь Константину Меладзе запрещен въезд в страны ЕС до 2020 года, сообщили украинскому каналу "24 ТВ" в Государственной миграционной службе Украины.Однако пресс-секретарь композитора Константина Меладзе Анастасия Драпеко эту информацию украинских СМИ позже опровергла.В комментарии телеканалу "360" она дала "честное пионерское", что Константин Меладзе 6 августа (когда якобы произошел этот инцидент на границе) в Венгрию не ездил.