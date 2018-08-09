Без этого чиновники не могут официально ввести дорогу в эксплуатацию

Без этого чиновники не могут официально ввести дорогу в эксплуатациюМэрия Владимира судится с частной компанией за тупиковый участок автодороги, проложенную в микрорайон 8-ЮЗ, сообщает .Речь идет о дороге на улице Фатьянова, которая уже открыта для движения транспорта. Но до сих пор невозможно официально ввести ее в эксплуатацию, так как она находится в аренде у обанкротившейся «Ивановской домостроительной компании».«Несмотря на действующий договор аренды, по которому «Ивановская домостроительная компания» должна содержать дорогу, вот уже несколько лет проезжую часть на улице Фатьянова обслуживает администрация города Владимира, оплачивая работы из бюджета», - сообщает портал.Отметим, что чиновники пытались расторгнуть договор без суда, но безуспешно. Первое заседание назначено на 23 августа.