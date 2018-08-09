Россиянка Мария Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией в тюрьме США, в ее камере проводятся обыски, ей не оказывается медицинская помощь.

Россиянка Мария Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией в тюрьме США, в ее камере проводятся обыски, ей не оказывается медицинская помощь.Как передает РИА Новости, об этом на брифинге для журналистов рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.По ее словам МИД РФ предпринимает все возможные меры для улучшения условий содержания Бутиной в тюрьме. Захарова пояснила, что в узилище россиянка столкнулась с откровенной дискриминацией со стороны американских властей​​​.Дипломат подчеркнула, что в камере Бутиной постоянно устраиваются обыски, ей не оказывается медицинская помощь и при этом на нее неприкрыто психологически давят сотрудники тюрьмы.Захарова считает, что данные меры, которые не затрагивают других заключенных, есть попытка заставить Бутину признать свою вину в условиях надуманных обвинений против нее, которые носят неприкрыто политический характер.29-летняя Мария Бутина является российской политической активисткой, предпринимателем, публицистом, председатель правления российской межрегиональной общественной организации "Право на оружие".В июле 2018 года она была арестована в Вашингтоне по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации.