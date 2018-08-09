Сделать сюрприз имениннику на предстоящий день рождения не сложно. Удивить виновника торжества отличным подарком помогут сотрудники флористической студии и комплексный сервис доставки цветов.

Цветочные композиции для именинников от нашего салона доставки

Сделать сюрприз на предстоящий день рождения не сложно! Удивить именинника отличным подарком помогут сотрудники флористической студии. С их легкой руки будет организована адресная доставка цветов, поэтому в свой праздник именинник получит от курьера впечатляющую композицию. Своим ароматом, нарядным видом, свежестью она создаст нужную атмосферу на празднике, поднимет настроение и вызовет положительные эмоции.

Какие композиции популярны?

Чтобы купленный букет соответствовал модным трендам, перед тем как заказать доставку цветов в салоне, стоит ознакомиться с актуальными веяниями и трендами в мире флористического дизайна. Сделать это можно различными способами – изучив публикации в социальных сетях, собрав информацию из глянцевых журналов и тематических сайтов. Следование этим рекомендациям позволит клиентам студии цветов понять основные направления флористического искусства. На текущий момент они представлены таким образом:



смешивание текстур и цветов;



отказ от стандартных безликих букетов;



ставка на создание индивидуальных, персонализированных композиций.



Придерживаясь в работе данных векторов, флористы доставки цветов на http://flora24.com.ua каждый день создают в своей мастерской неповторимые шедевры, предназначенные юбилярам и именинникам различного возраста и пола.

Особенности декорирования аранжировки

Чтобы придать композиции завершенный вид, нужно ответственно отнестись к выбору декора. С реализацией данного шага проблем не возникнет, ведь в распоряжении флористов имеется целый арсенал стильных украшений. Это яркие ленты из атласа и тончайшие ажурные кружева, блестящие бусины и россыпи стразов, мишура и оберточная бумага с ярким принтом. Если нужна необычная доставка букетов, стоит попросить сотрудников магазина собрать растения в форме сердца, корзинки и пр.

Выбор наполнения

Наполнение может быть самым различным. Весной для букетов чаще всего выбирают сезонные растения с превосходными пышными бутонами, радующими взор буйством красок. Это гиацинты, тюльпаны, мимозы и фрезии. Летом отдают предпочтение розам на высоком стебле, королевским пионам, калам и орхидеям.

Осень – пора контрастов. Это отражается и во внешнем виде букетов. Желая, чтобы доставка цветочных композиций для осенних именинников была запоминающейся, флористы используют в ее составе сочные астры, фактурные хризантемы, красивые гладиолусы. Зимой в наполнении часто используют суккуленты, пуансеттии, веточки хвойных растений, декорированные хлопком, палочками корицы и прочими сезонными украшениями.