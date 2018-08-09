Ранее судимый злоумышленник был задержан оперативниками через два часа после совершенного преступления.

Около 6 часов утра 7 августа текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 62-летней жительницы города Мурома. Женщина пояснила, что возвращаясь домой после работы, в районе кафе на улице Московская на нее напал неизвестный мужчина и выхватил сумку, в которой находился сотовый телефон и небольшая сумма денег.Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили у потерпевшей обстоятельства преступления и приметы нападавшего.В ходе осмотра прилегающей территории в ближайшем дворе сотрудники полиции обнаружили похищенную сумку. Уже через два часа недалеко от места преступления оперативники задержали подозреваемого в грабеже – ранее судимого 32-летнего безработного местного жителя. Задержанный дал признательные показания. Похищенный телефон фигурант успел реализовать.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).